Volkswagen ID 4 - La variante sportiva GTX all' esordio a fine aprile

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laè pronta a creare una gamma di varianti sportive anche per i veicoli elettrici della famiglia ID. Nel solco della tradizione, dopo la storica sigla GTI e la sua derivata ibrida GTE, il marchio tedesco ha scelto per le sue Ev la denominazione GTX.Sicura la trazione integrale. Il primo modello associato al nuovo brand ad alte prestazioni che la Casa tedesca presenterà al pubblico sarà la ID.4, che vedremo in anteprima online il prossimo 28. Le caratteristiche tecniche non sono ancora note, ma un dato è certo: la costante dei modelli GTX sarà la trazione integrale ottenuta con la più potente soluzione a doppio motore elettrico. Oltre al lato performance, la gamma si caratterizzerà poi per un look più sportivo, sia sul piano del design esterno, inclusa la firma luminosa, sia dentro l'abitacolo. Potrebbe rifarsi alla Enyaq vRS. In ...