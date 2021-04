Vittorio Grigolo | il canto degli italiani al GP di Imola

(Di venerdì 16 aprile 2021) Domenica 18 aprile, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a, il tenoreintonerà "Il". Alle 15 tutti i piloti saranno in piedi sulla linea di partenza con...

Domenica 18 aprile, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola, il tenore Vittorio Grigòlo intonerà "Il Canto degli Italiani". Alle 15 tutti i piloti saranno in piedi sulla linea di partenza con alle spalle le auto schierate sulla griglia: Grigòlo canterà l'Inno, al centro ... Il primo cittadino: "Purtroppo ancora niente pubblico. Ma la ricaduta economica è importante. Circa duemila addetti e centinaia di lavoratori delle imprese locali impegnate nei servizi connessi" ...