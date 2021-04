Violenza sessuale su pazienti, nuove accuse per psichiatra Grasso (Di venerdì 16 aprile 2021) Violenza sessuale. Per questa accusa è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per il neuro psichiatra Marcello Grasso, fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia Pietro Grasso. Secondo quanto si è appreso il provvedimento giudiziario è stata notificata nel penitenziario dove il dottore era già per un altro episodio di presunti abusi su una paziente. Marcello Grasso in occasione dell'interrogatorio di garanzia ha difeso il suo metodo di cura incentrato sulla rappresentazione teatrale e che in tanti anni di attività nessuna paziente lo aveva mai denunciato. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 aprile 2021). Per questa accusa è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per il neuroMarcello, fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia Pietro. Secondo quanto si è appreso il provvedimento giudiziario è stata notificata nel penitenziario dove il dottore era già per un altro episodio di presunti abusi su una paziente. Marcelloin occasione dell'interrogatorio di garanzia ha difeso il suo metodo di cura incentrato sulla rappresentazione teatrale e che in tanti anni di attività nessuna paziente lo aveva mai denunciato.

