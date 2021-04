Violenza fisica e psicologica sulla ex durata per anni: arrestato (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAd Ischia i carabinieri hanno arrestato un uomo che procurava alla ex fidanzata Violenza fisica e psicologica costante da ormai diversi anni. Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Forio e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, Le indagini hanno quindi permesso di ricostruire che l’arrestato, da svariati anni, esercitava nei confronti della ex fidanzata pressioni psicologiche e violenze fisiche. La gelosia e l’ossessione del controllo spesso spingeva l’indagato a verificare la messaggistica del telefono cellulare della donna, costringendola addirittura a restare in casa e ad abbandonare le proprie ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAd Ischia i carabinieri hannoun uomo che procurava alla ex fidanzatacostante da ormai diversi. Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Forio e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione “di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, Le indagini hanno quindi permesso di ricostruire che l’, da svariati, esercitava nei confronti della ex fidanzata pressioni psicologiche e violenze fisiche. La gelosia e l’ossessione del controllo spesso spingeva l’indagato a verificare la messaggistica del telefono cellulare della donna, costringendola addirittura a restare in casa e ad abbandonare le proprie ...

Violenza fisica e psicologica sulla ex durata per anni: arrestato Le indagini hanno quindi permesso di ricostruire che l’arrestato, da svariati anni, esercitava nei confronti della ex fidanzata pressioni psicologiche e violenze fisiche. La gelosia e l’ossessione del ...

