VIDEO MotoGP, GP Portogallo 2021: highlights prove libere. Bagnaia davanti a tutti, Valentino Rossi 15mo (Di venerdì 16 aprile 2021) Francesco Bagnaia ha siglato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro italiano ha timbrato 1:39.866 nella seconda sessione, esaltandosi in sella alla sua Ducati ufficiale. Il piemontese ha rifilato oltre tre decimi di distacco al francese Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale), più di quattro decimi alle Suzuki degli spagnoli Joan Mir e Alex Rins. Venerdì difficile per gli altri italiani: Valentino Rossi soltanto 15mo con la Yamaha Petronas, il suo compagno di squadra Franco Morbidelli è soltanto 18mo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Francescoha siglato il miglior tempo nelledel GP di, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro italiano ha timbrato 1:39.866 nella seconda sessione, esaltandosi in sella alla sua Ducati ufficiale. Il piemontese ha rifilato oltre tre decimi di distacco al francese Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale), più di quattro decimi alle Suzuki degli spagnoli Joan Mir e Alex Rins. Venerdì difficile per gli altri italiani:soltantocon la Yamaha Petronas, il suo compagno di squadra Franco Morbidelli è soltanto 18mo. Di seguito ilcon glie la sintesi delle...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46: 'Felice di essere in Europa,Portimao pista bellissima' ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ???? Portimao, Vinales e Quartararo fiduciosi per il #PortugueseGP dopo le due vittorie ?? firmate #Yamaha nelle prime… - SkySportMotoGP : ? MARQUEZ TORNA IN PISTA CON LA MOTOGP ?? 265 giorni dopo l’ultima volta ?? @HRC_MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Bagnaia, carica la Ducati: 'Possiamo restare davanti'. VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://t.c… - Marcello_1759 : Non ho capito Fabio!! #teamestinzione #Fognini #ATPMontecarlo #Djokovic #RolexMCMasters @SkySport #Tennis #ATP… -