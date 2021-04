VIDEO F1 | Valtteri Bottas | “Mercedes vicina ad essere ideale”

(Di venerdì 16 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere del GP dell’Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario del Mondiale di F1. Oggi ad Imola si sono disputate la prime due delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60? ciascuna. Meredes dominante nella classifica combinata con il finlandeseprimo in 1’15?551 davanti al compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton, staccato di 0?010. Bene le Ferrari, quarta e quinta rispettivamente con lo spagnolo Carlos Sainz a 0?283 ed il monegasco Charles Leclerc a 0?820. INTERVISTAFoto: LaPresse

... Hamilton e Verstappen si contenderanno il mondiale? FORMULA 1, STREAMINGE DIRETTA TV: FP2 ...Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola prosegue con le Mercedes di...15.04 - Sainz è invece quarto a 283 daBottas. Il finlandese, a proposito, non ha ... 14.25 - Se, invece, siete pigri, potete limitarvi aihighlight di una sessione mattutina decisamente ...Oggi sono andate in scena le prove libere 1-2 del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Le Mercedes si sono messe in luce come da pronostico d ...E' da poco andata in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere del GP dell'Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario del Mondiale di F1. Oggi ad Imola si sono disputate la p ...