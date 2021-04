VIDEO F1, GP Imola 2021: highlights prove libere. Mercedes in luce, la Ferrari risponde. Incidente Leclerc (Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi sono andate in scena le prove libere 1-2 del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Le Mercedes si sono messe in luce come da pronostico della vigilia, facendo la differenza con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento non hanno però fatto il vuoto e le Ferrari non sono così lontane: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono piaciuti sul passo e sul giro secco, facendo capire di potersi togliere delle soddisfazioni in questo intenso fine settimana in terra italiana. Charles Leclerc si è però reso protagonista di un Incidente a tre minuti dalla bandiera a scacchi nella FP2. Il monegasco ha infatti perso il controllo della sua Ferrari ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi sono andate in scena le1-2 del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Lesi sono messe income da pronostico della vigilia, facendo la differenza con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento non hanno però fatto il vuoto e lenon sono così lontane: Charlese Carlos Sainz sono piaciuti sul passo e sul giro secco, facendo capire di potersi togliere delle soddisfazioni in questo intenso fine settimana in terra italiana. Charlessi è però reso protagonista di una tre minuti dalla bandiera a scacchi nella FP2. Il monegasco ha infatti perso il controllo della sua...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Imola Binotto: "Il 2022 è la priorità della Ferrari" Il team principal del Cavallino a Imola commenta l'inizio di stagione di Maranello

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live streaming: Leclerc a muro, ancora bandiera rossa FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FP2 IMOLA, LECLERC A MURO, ANCORA BANDIERA ROSSA Si è chiusa anticipatamente anche la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell'...

Binotto sorride: "Ferrari migliorata, ma presto per giudicare" È un dovere che sentiamo a ogni singola gara, in special modo qui a Imola, che è una pista che ci piace particolarmente. È anche intitolata a Enzo e Dino Ferrari ed è vicina a casa nostra". Video: ...

VIDEO F1, GP Imola 2021: highlights prove libere. Mercedes in luce, la Ferrari risponde. Incidente Leclerc Oggi sono andate in scena le prove libere 1-2 del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Le Mercedes si sono messe in luce come da pronostico d ...

