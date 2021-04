Via Lavanderio, dopo la frana in estate i lavori (Di venerdì 16 aprile 2021) dopo la scaletta di Santa Lucia, lo Scorlazzone, la scaletta di via Monte Bastia, il vicolo San Carlo, la scaletta Bellavista e via Moratelli (il primo lotto di lavori è in esecuzione in queste settimane), la scaletta di via del Paradiso (anche in questo caso il cantiere è in corso), quest’anno il Comune di Bergamo interverrà su via Lavanderio. Un intervento necessario per via soprattutto della frana che qualche anno fa ha reso pericoloso il transito lungo il percorso del sentiero, per questo motivo chiuso al transito e transennato. L’Assessorato ai lavori Pubblici ha previsto l’investimento di 400mila euro per rimettere a nuovo i circa 270 metri del tratto di strada che collega via generale Marieni a via del Lavanderio, così denominata per la presenza di un vecchio lavatoio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021)la scaletta di Santa Lucia, lo Scorlazzone, la scaletta di via Monte Bastia, il vicolo San Carlo, la scaletta Bellavista e via Moratelli (il primo lotto diè in esecuzione in queste settimane), la scaletta di via del Paradiso (anche in questo caso il cantiere è in corso), quest’anno il Comune di Bergamo interverrà su via. Un intervento necessario per via soprattutto dellache qualche anno fa ha reso pericoloso il transito lungo il percorso del sentiero, per questo motivo chiuso al transito e transennato. L’Assessorato aiPubblici ha previsto l’investimento di 400mila euro per rimettere a nuovo i circa 270 metri del tratto di strada che collega via generale Marieni a via del, così denominata per la presenza di un vecchio lavatoio ...

BergamoeC : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo | #LavoriPubblici ????Via Lavanderio, la Giunta approva il progetto esecutivo. Lavori in estate https… - ComunediBergamo : #ComunediBergamo | #LavoriPubblici ????Via Lavanderio, la Giunta approva il progetto esecutivo. Lavori in estate - webecodibergamo : Un nuovo cantiere a Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Via Lavanderio Al via in estate i lavori di rifacimento di via Lavanderio: il Comune investirà 400 mila euro Si aprirà quest'estate il cantiere per la riqualificazione di via Lavanderio , così chiamata per la presenza di un vecchio lavatoio all'incrocio con via Astino. Per realizzare l'intervento, approvato oggi (giovedì 15 aprile) in Giunta, l'assessorato ai Lavori ...

Chiusa dal 2017 causa frana, il Comune di Bergamo: "Lavori quest'anno in via Lavanderio" chiusa con un'ordinanza dal 2017, a causa di una frana sul sentiero che attraversa il bosco. Ma i primi problemi si erano già manifestati nel 2010. Via Lavanderio, per chi ama i percorsi sui colli (a passeggio, soprattutto a causa di lockdown e zona rossa, ci sono sempre più persone) è un passaggio di un certo valore, perché diventa un sentiero ...

Via Lavanderio, la Giunta approva il progetto esecutivo. Lavori in estate L'Eco di Bergamo Chiusa dal 2017 causa frana, il Comune di Bergamo: «Lavori quest’anno in via Lavanderio» Ci saranno anche un corrimano e un sistema di raccolta delle acque, i muretti torneranno in sicurezza. L’assessore Brembilla: «Ogni anno intendiamo intervenire su un percorso dei colli» ...

Via Lavanderio, la Giunta approva il progetto esecutivo. Lavori in estate Dopo la scaletta di Santa Lucia, lo Scorlazzone, la scaletta di via Monte Bastia, il vicolo San Carlo, la scaletta Bellavista e via Moratelli (il primo lotto di lavori è in esecuzione in queste settim ...

