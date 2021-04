Verstappen non dimentica il Bahrain: il pilota vuole chiarezza (Di venerdì 16 aprile 2021) Max Verstappen avrebbe dovuto trionfare in Bahrain. La vittoria però è stata ottenuta dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il tutto grazie o a causa di un sorpasso che lascia ancora discutere. PL1 Gp Emilia-Romagna: quattro piloti in quattro decimi Verstappen-Bahrain: Hamilton ha tratto vantaggio da curva 4? L’olandese era stato autore di una splendida gara in occasione del primo gran premio della stagione. Gara che aveva trovato la sua consacrazione nel sorpasso su Lewis Hamilton avvenuto in curva 4. Una zona che tutt’ora rimane oscura al regolamento di gara che però ha impedito al pilota di vincere il primo gran premio della F1 2021. Una scelta che continua a far discutere specie se si considerano tutte le volte in cui Hamilton ha tratto vantaggio in quella zona di pista. Nel corso del gran ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Maxavrebbe dovuto trionfare in. La vittoria però è stata ottenuta dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il tutto grazie o a causa di un sorpasso che lascia ancora discutere. PL1 Gp Emilia-Romagna: quattro piloti in quattro decimi: Hamilton ha tratto vantaggio da curva 4? L’olandese era stato autore di una splendida gara in occasione del primo gran premio della stagione. Gara che aveva trovato la sua consacrazione nel sorpasso su Lewis Hamilton avvenuto in curva 4. Una zona che tutt’ora rimane oscura al regolamento di gara che però ha impedito aldi vincere il primo gran premio della F1 2021. Una scelta che continua a far discutere specie se si considerano tutte le volte in cui Hamilton ha tratto vantaggio in quella zona di pista. Nel corso del gran ...

Advertising

brunamonti74 : @SkySportF1 cari tutti, perché non è andate largo anche Verstappen per 29 giri? - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Emilia Romagna in tv: In pista per il secondo weekend della stagione. A Im… - lucafromplain : @sebavettels Ho amato Vettel e mi è dispiaciuto che lo abbiano silurato a quel modo. Tuttavia non dimentico che nel… - automotorinews : ?? Lewis #Hamilton non teme Max #Verstappen e la #RedBull ??? In conferenza stampa ha parlato anche Sebastian… - fenomenogabry : Leclerc: “Non lascerei la Ferrari nemmeno per il doppio” -