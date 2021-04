Venus Club | nuovo programma Mediaset | quello che non sai sulle donne della tv

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sta per partire unesperimento incon il, tutto al femminile,di Lorella Boccia e le sue importanti ospiti. Dopo Il Punto Z di Tommaso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

A partire da metà maggio su Italia 1 in seconda serata andrà in onda il primo late show Mediaset tutto al femminile. Conduttrice Lorella Boccia , che avrà come spalle in studio Mara Maionchi e Iva ...Intitolato '', sembrerebbe che lo show sarà uno show del tutto al femminile. E che andrà in onda, soprattutto, su Italia Uno. Cos'altro sapere più? Al momento, purtroppo, sono soltanto ...Da sabato alcune delle migliori giocatrici italiane, guidate dall’imolese Camilla Scala, si daranno battaglia nell'Open da 4mila euro.Mara Maionchi e Iva Zanicchi sono pronte ad affrontare una nuova avventura televisiva l’una al fianco dell’altra: due donne forti, determinate ...