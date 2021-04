Veleno nella cena della mamma e del compagno: lui morto, lei gravissima. Arrestato il figlio 19enne (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo a Ceretolo di Casalecchio. È qui che un ragazzo di 19 anni, Alessandro Asoli, ha avvelenato la madre e il suo compagno di 56 anni, uccidendo quest’ultimo. La madre è invece finita invece in ospedale in gravissime condizioni. Carabinieri e ambulanze sono accorse sul posto verso le 22, quando è scattato l’allarme dato da alcuni vicini di casa, che hanno sentito le grida della donna provenire dall’appartamento. A quanto risulta, il 19enne non avrebbe reso una vera confessione come sembrava all’inizio, e sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale. Quella che sembrava una serata come tante altre si è trasformata nel peggiore degli incubi. Il ragazzo avrebbe infatti usato una sostanza che i carabinieri stanno analizzando, per uccidere la madre e il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo a Ceretolo di Casalecchio. È qui che un ragazzo di 19 anni, Alessandro Asoli, ha avvelenato la madre e il suodi 56 anni, uccidendo quest’ultimo. La madre è invece finita invece in ospedale in gravissime condizioni. Carabinieri e ambulanze sono accorse sul posto verso le 22, quando è scattato l’allarme dato da alcuni vicini di casa, che hanno sentito le gridadonna provenire dall’appartamento. A quanto risulta, ilnon avrebbe reso una vera confessione come sembrava all’inizio, e sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale. Quella che sembrava una serata come tante altre si è trasformata nel peggiore degli incubi. Il ragazzo avrebbe infatti usato una sostanza che i carabinieri stanno analizzando, per uccidere la madre e il suo ...

Advertising

NaliOfficial : ?? E sei nella mia mente Come un serpente Che si attorciglia Gente tra la gente Attimo fuggente Battito di ciglia… - infoitinterno : Uccide il compagno della madre col veleno nella cena, grave la donna. Sospettato il figlio 19enne - scultiespeast : RT @leevi____: Ai bastardi che hanno avvelenato il mio cane, ormai in fin di vita: spero che nella pastina al dado di stasera invece del fo… - LucianoBonazzi : #Bologna Omicidio a Casalecchio: uccide il patrigno con il veleno. Tragedia ieri alle 22 nella frazione di Ceretolo… - Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Uccide il 'patrigno': veleno nella pasta. Fermato per omicidio - -

Ultime Notizie dalla rete : Veleno nella Bologna, figlio avvelena i genitori e uccide il patrigno. Le immagini Bologna, 16 aprile 2021 Ha 19 anni il ragazzo che ha avvelenato a Casalecchio, nel bolognese, il patrigno e la madre mettendo veleno nella cena che lui stesso ha preparato, un piatto di pennette al salmone. L'uomo, di 57 anni, è morto, mentre la mamma 56enne è finita all'ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in ...

Isola Dei Famosi, si urla allo scandalo: 'E' da mandare a casa, la maleducazione...' Tra tutti, nella puntata di ieri, spicca Andrea Cerioli . L'ex tronista di Uomini e donne è già ... pubblico incredulo Andrea Cerioli nel mirino si un ex naufraga: parole al veleno Ma Andrea non si è ...

Morte Baroni, alle 16 diretta web su Radio Vetrina, alle 19 il Rosario, domani (sabato) alle 10 il funerale nella chiesa di San Paolo (Fidenza) (Gabriele Majo da wwwstadiotardini.it) - La scomparsa di Giuliano Baroni, storico fondatore del Parma Club Fidenza "Amore per il Parma", ha rattristato - ParmaPress24 ...

Diciannovenne avvelena la cena: grave la madre, morto il compagno Un uomo di 57 anni è morto dopo aver ingerito del veleno, mescolato alla cena, che gli sarebbe stato somministrato dal figlio 19enne della compagna.

Bologna, 16 aprile 2021 Ha 19 anni il ragazzo che ha avvelenato a Casalecchio, nel bolognese, il patrigno e la madre mettendocena che lui stesso ha preparato, un piatto di pennette al salmone. L'uomo, di 57 anni, è morto, mentre la mamma 56enne è finita all'ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in ...Tra tutti,puntata di ieri, spicca Andrea Cerioli . L'ex tronista di Uomini e donne è già ... pubblico incredulo Andrea Cerioli nel mirino si un ex naufraga: parole alMa Andrea non si è ...(Gabriele Majo da wwwstadiotardini.it) - La scomparsa di Giuliano Baroni, storico fondatore del Parma Club Fidenza "Amore per il Parma", ha rattristato - ParmaPress24 ...Un uomo di 57 anni è morto dopo aver ingerito del veleno, mescolato alla cena, che gli sarebbe stato somministrato dal figlio 19enne della compagna.