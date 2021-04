Vaticano, monsignor Galantino: il rischio di bancarotta non c'è (Di venerdì 16 aprile 2021) "Se non fossi preoccupato, sarei superficiale. Questo è ciò che farebbe un buon padre di famiglia con l'obbligo di far fronte ai bisogni e alle spese della sua famiglia. Ma non è una preoccupazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "Se non fossi preoccupato, sarei superficiale. Questo è ciò che farebbe un buon padre di famiglia con l'obbligo di far fronte ai bisogni e alle spese della sua famiglia. Ma non è una preoccupazione ...

Advertising

LuigiaFio : RT @vaticannews_it: #14aprile Monsignor Paglia interviene a Oliveto Citra, nel salernitano, alla giornata in ricordo delle vittime del #Cov… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #14aprile Monsignor Paglia interviene a Oliveto Citra, nel salernitano, alla giornata in ricordo delle vittime del #Cov… - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #14aprile Monsignor Paglia interviene a Oliveto Citra, nel salernitano, alla giornata in ricordo delle vittime del #Cov… - vaticannews_it : #14aprile Monsignor Paglia interviene a Oliveto Citra, nel salernitano, alla giornata in ricordo delle vittime del… - Teresa_La_Vispa : Martinelli e monsignor Radice avrebbero potuto passarla liscia: grazie a Papa Francesco (José Bergoglio) , che ha e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano monsignor Vaticano, monsignor Galantino: il rischio di bancarotta non c'è Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), guarda con realismo al deficit di 49,7 milioni preventivato dal Vaticano a causa pandemia. '...

Auguri Benedetto, il papa emerito compie 94 anni Ratzinger ha scelto di trascorrere il resto della sua vita in Vaticano, nel Monastero Mater Ecclesiae. Lì dimora insieme alle sue quattro Memores Domini, al suo segretario particolare, monsignor ...

Ratzinger: oggi 94 anni, il più longevo per età tra i Papi CITTA DEL VATICANO, 16 APR - Oggi il Papa emerito Benedetto XVI compie 94 anni. Sarà una giornata all'insegna della preghiera e del riposo nel monastero Mater Ecclesiae. Secondo compleanno in pandemia ...

Richieste di denaro per facilitare la beatificazione di Aldo Moro: il Vaticano smentisce Report Va notato, pertanto, che la presunta richiesta finanziaria non poteva essere avanzata al sig. Giampaolo nel mese di giugno 2018, come egli asserisce, in quanto non era più postulatore”. Aldo Moro beat ...

Nunzio Galantino, presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), guarda con realismo al deficit di 49,7 milioni preventivato dala causa pandemia. '...Ratzinger ha scelto di trascorrere il resto della sua vita in, nel Monastero Mater Ecclesiae. Lì dimora insieme alle sue quattro Memores Domini, al suo segretario particolare,...CITTA DEL VATICANO, 16 APR - Oggi il Papa emerito Benedetto XVI compie 94 anni. Sarà una giornata all'insegna della preghiera e del riposo nel monastero Mater Ecclesiae. Secondo compleanno in pandemia ...Va notato, pertanto, che la presunta richiesta finanziaria non poteva essere avanzata al sig. Giampaolo nel mese di giugno 2018, come egli asserisce, in quanto non era più postulatore”. Aldo Moro beat ...