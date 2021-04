Vangelo del giorno e parola del giorno, venerdì 16 Aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, venerdì 16 Aprile 2021 LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 5,34-42 In quei giorni, si alzò nel sinedrio un fariseo, di nome Gamalièle, dottore della Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadére da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel16LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 5,34-42 In quei giorni, si alzò nel sinedrio un fariseo, di nome Gamalièle, dottore della Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadére da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e ...

