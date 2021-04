Valeria Marini intossica i suoi compagni a Supervivientes con delle uova | scatta il panico FOTO

Advertising

Vabbechevabbe : @BeatriceBella16 Valeria Marini - franco_sala : @ninazilli seguimi una settimana per soddisfazione, favolosa Nina. Grazie, gentilissima e buona giornata. Mi seguon… - franco_sala : Stupenda @MlOlga spiace molto che non ricambi il follow come alcune tue amiche, grazie, gentilissima e buona giorna… - unlibroaperto1 : RT @futureneuralgia: Nel mentre Valeria Marini all'#isola spagnola causando intossicazioni alimentari da uova e attraversando eserciti di m… - futureneuralgia : Nel mentre Valeria Marini all'#isola spagnola causando intossicazioni alimentari da uova e attraversando eserciti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

Con 'Supervivientes' in onda in contemporanea su Telecinco (doveè protagonista tra i famosi dell'edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri " giovedì 15 aprile " l''Isola dei famosi' su Canale 5 si è proposta in una inedita ma ...Edizione quest'anno interessante anche per il pubblico italiano, visto che il concorrente principale è finora. Isola dei Famosi, eliminati ultima puntata: Brando Giorgi lascia Colpo ...Dopo abbandoni, ritiri e infortuni meno gravi, in un colpo solo l'Isola dei famosi ha perso due grandi protagonisti dell'edizione per infortunio: Elisa Isoardi e Brando Giorgi ...Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...