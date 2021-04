Vaccino Pfizer, terza dose dopo 6 mesi: le parole del CEO dell’azienda Albert Bourla (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante la campagna vaccinale sta proseguendo a rilento, si inizia già a parlare della terza dose di Pfizer. Il CEO dell’azienda, Albert Bourla, durante il dibattito sulla vaccinazione annuale contro il coronavirus ha dichiarato che «La terza dose di Pfizer sarà necessaria, probabilmente, tra 12 mesi». Guardando alla fine della campagna vaccinale che, in Italia, purtroppo sembra ancora lontana, dibattiti parlano già della necessità dei vaccini anti-Covid dopo l’immunità di gregge. Leggi anche: Nuovi sintomi delle varianti Covid: ecco a quali sintomi bisogna fare attenzione Pfizer: quando la terza dose? Il Vaccino di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante la campagna vaccinale sta proseguendo a rilento, si inizia già a parlare delladi. Il CEO, durante il dibattito sulla vaccinazione annuale contro il coronavirus ha dichiarato che «Ladisarà necessaria, probabilmente, tra 12». Guardando alla fine della campagna vaccinale che, in Italia, purtroppo sembra ancora lontana, dibattiti parlano già della necessità dei vaccini anti-Covidl’immunità di gregge. Leggi anche: Nuovi sintomi delle varianti Covid: ecco a quali sintomi bisogna fare attenzione: quando la? Ildi ...

