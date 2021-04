Vaccino Pfizer, l’Ad annuncia: “Servirà terza dose e richiamo annuale” (Di venerdì 16 aprile 2021) Spuntano importanti indiscrezioni sul Vaccino Pfizer/BionTech. Stando all’amministratore delegato, Albert Bourla, Servirà terza dose e richiamo annuale. Inizialmente accolti con grande scetticismo, il futuro sembra essere proprio dei vaccini ad mRna. Infatti, rispetto ai più tradizionali, il Vaccino di Pfizer/BionTech e di Moderna non hanno fatto registrare nessun caso avverso a differenza di AstraZeneca e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Spuntano importanti indiscrezioni sul/BionTech. Stando all’amministratore delegato, Albert Bourla,. Inizialmente accolti con grande scetticismo, il futuro sembra essere proprio dei vaccini ad mRna. Infatti, rispetto ai più tradizionali, ildi/BionTech e di Moderna non hanno fatto registrare nessun caso avverso a differenza di AstraZeneca e L'articolo proviene da Inews.it.

