Vaccino, in Francia sono sicuri: “AstraZeneca verso il definitivo stop in Europa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Continua l’agitazione, forte, intorno al mondo dei vaccini e alle conseguenze potenzialmente pericolose che potrebbero derivare dalla loro somministrazione ai pazienti. Un argomento che inizialmente si è tentato di sminuire, anche per giustificare i governi che nel frattempo avevano coperto d’oro i colossi del settore farmaceutico, e che però ora è tornato a occupare le pagine dei giornali per il possibile stop, in via definitiva, ad alcune delle dose al momento in circolazione. Nel mirino degli studiosi americani ci sono da tempo due farmaci tra quelli utilizzati in questi mesi, AstraZeneca e Johnson & Johnson, associati ad alcuni casi di trombosi sospette che hanno portato alla morte di pazienti in tutto il mondo. Anche la campagna vaccinale europea, però, rischia di piombare presto nel caos: in un’intervista televisiva il ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) Continua l’agitazione, forte, intorno al mondo dei vaccini e alle conseguenze potenzialmente pericolose che potrebbero derivare dalla loro somministrazione ai pazienti. Un argomento che inizialmente si è tentato di sminuire, anche per giustificare i governi che nel frattempo avevano coperto d’oro i colossi del settore farmaceutico, e che però ora è tornato a occupare le pagine dei giornali per il possibile, in via definitiva, ad alcune delle dose al momento in circolazione. Nel mirino degli studiosi americani cida tempo due farmaci tra quelli utilizzati in questi mesi,e Johnson & Johnson, associati ad alcuni casi di trombosi sospette che hanno portato alla morte di pazienti in tutto il mondo. Anche la campagna vaccinale europea, però, rischia di piombare presto nel caos: in un’intervista televisiva il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Francia Vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson: regole in Europa e rischio ritiro dal mercato Intanto gli altri paesi europei stanno prendendo decisioni diverse anche per la seconda dose del vaccino AstraZeneca. La Francia, ad esempio, ha deciso che la seconda dose non sarà somministrata alle ...

Covid: ministro Francia, possibile Ue non rinnovi contratto vaccino Astrazeneca "La decisione non e' chiara" ma, dopo la decisione della Danimarca di abbandonare questo vaccino, "c'e' una grande probabilita'" che l'Europa non effettui nuovi ordini, ha detto il ministro alla ...

Covid. Pannier-Runacher (Francia): “Probabile UE non rinnovi contratti per vaccini con AstraZeneca e Johnson & Johnson” 16 APR - La ministra dell'Industria francese Agnès Pannier-Runacher ha detto che è probabile che l'Unione europea non rinnovi i contratti di fornitura dei vaccini contro il Covid con AstraZeneca e Joh ...

Covid, Germania verso il lockdown e Gran Bretagna 'rinata': come procede la vaccinazione in Francia e Spagna C'è chi, come la Gran Bretagna, dopo 99 giorni di lockdown è diventato un simbolo della "rinascita" (e per quasi tutti, di invidia) con le immagini degli ...

