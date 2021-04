Vaccino, De Luca: “Priorità per età, ma guardare anche al rilancio dell’economia” (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – “È indispensabile mantenere la vaccinazione con le priorità legate alle fasce d’età, quindi over 80 e over 70, ma contemporaneamente dobbiamo guardare sempre più al rilancio dell’economia e del lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “La resistenza economica, umana e psicologica di tanti – ha sottolineato – è diventata debole, siamo entrati in una nuova fase che deve richiedere rigore, perché siamo ancora nel pieno dell’epidemia, ma anche buonsenso, cioè aiuti progressivi alle categorie economiche”. “Resta ferma la priorità per le fasce d’età, ma dobbiamo fare uno sforzo per la messa in sicurezza del comparto turistico – ha aggiunto -. Si è aperto un dibattito sui bagnini del Nord, bene voglio ricordare che fanno lo stesso lavoro di quelli di Sorrento e Capri, dei bagnini campani che, come quelli del Nord, rischiano di perdere un altro anno di lavoro” “CAMPANIA ULTIMA PER DOSI RICEVUTE, VERGOGNA NAZIONALE“ Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – “È indispensabile mantenere la vaccinazione con le priorità legate alle fasce d’età, quindi over 80 e over 70, ma contemporaneamente dobbiamo guardare sempre più al rilancio dell’economia e del lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “La resistenza economica, umana e psicologica di tanti – ha sottolineato – è diventata debole, siamo entrati in una nuova fase che deve richiedere rigore, perché siamo ancora nel pieno dell’epidemia, ma anche buonsenso, cioè aiuti progressivi alle categorie economiche”. “Resta ferma la priorità per le fasce d’età, ma dobbiamo fare uno sforzo per la messa in sicurezza del comparto turistico – ha aggiunto -. Si è aperto un dibattito sui bagnini del Nord, bene voglio ricordare che fanno lo stesso lavoro di quelli di Sorrento e Capri, dei bagnini campani che, come quelli del Nord, rischiano di perdere un altro anno di lavoro” “CAMPANIA ULTIMA PER DOSI RICEVUTE, VERGOGNA NAZIONALE“

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Luca De Luca: "Se un 70enne aspetta 3 settimane per il vaccino non succede niente, il turismo perde la stagione" ... il paziente è il comparto turistico' Vincenzo De Luca torna a perorare la causa del rilancio del ... dice: 'Ci arriveranno anche al governo, a capire che per un settantenne se si fa un vaccino dopo 3 ...

DE LUCA . PIANO VACCINI, RIAPERTURA RISTORANTI E BATTAGLIA SU VACCINO SPUTNIK Abbiamo 200mila cittadini campani privati del vaccino. A fronte di questa realtà è intollerabile ascoltare le litanie. Chiedo alle forze politiche di dare una risposta chiara per rimuovere questa ...

Zaia: Settimana prossima calendario vaccinazioni per età. 5% over 80 non vuole vaccinarsi VIDEO Il governatore del Veneto ha continuato: "Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana forniremo il calendario di vaccinazione per età. Stiamo programmando le riaperture ma n ...

Coronavirus, De Luca “Confusione, manca linea chiara dal governo” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

