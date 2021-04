Vaccino, De Luca “Campania ultima per fornitura di dosi in base agli abitanti” (Di venerdì 16 aprile 2021) “La Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione, siamo ultimi per fornitura di dosi in relazione agli abitanti”. Lo ha detto il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso del suo tradizionale appuntamento social. gve/pc/red/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) “Laha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione, siamo ultimi perdiin relazione”. Lo ha detto il Presidente della Regione Vincenzo De, nel corso del suo tradizionale appuntamento social. gve/pc/red/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Vaccino, De Luca “Campania ultima per fornitura di dosi in base agli abitanti” - fabius10scudi : @garrone_luca @LegaSalvini Ti faccio presente che FDI non ha aperto bocca quando Draghi ha imposto il vaccino al pe… - grisou79 : Non sono un fan di De Luca, ama m’ha colpito la tabella che ha mostrato durante la diretta oggi: distribuzione vacc… - TV7Benevento : DE LUCA . PIANO VACCINI, RIAPERTURA RISTORANTI E BATTAGLIA SU VACCINO SPUTNIK... - zazoomblog : De Luca: «Se un 70enne aspetta 3 settimane per il vaccino non succede niente il turismo perde la stagione» - #Luca… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Luca Vaccini, De Luca è furioso: 'Campania penalizzata, ecco perchè' ...esemplificative che dimostrano che la Campania è una regione fortemente penalizzata nell'invio delle dosi del prezioso vaccino. "Esiste in Italia un mercato nero dei vaccini. " afferma De Luca - ...

Il Consiglio Regionale torna in presenza con i tamponi fai da te ...di Giustizia Bambina si ammala a causa di vaccino trivalente. Tribunale condanna Ministero della Salute Giulia Zanotti - Marzo 23, 2021 Palazzo di Giustizia Tentata estorsione alla sindaca, Luca ...

De Luca accusa: Campania ultima per fornitura di vaccini “La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento della popolazione. Siamo l’ultima in Italia per la fornitura: è una vergogna”. Lo ha detto il presidente della Giunta regiona ...

Ritardo vaccini in Toscana, imprese preoccupate Il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti esprime tutta la sua preoccupazione per i ritardi del piano vaccini in Toscana. “Una situazione inaccettabile, che danneggerà ulteriormente ...

...esemplificative che dimostrano che la Campania è una regione fortemente penalizzata nell'invio delle dosi del prezioso. "Esiste in Italia un mercato nero dei vaccini. " afferma De- ......di Giustizia Bambina si ammala a causa ditrivalente. Tribunale condanna Ministero della Salute Giulia Zanotti - Marzo 23, 2021 Palazzo di Giustizia Tentata estorsione alla sindaca,...“La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento della popolazione. Siamo l’ultima in Italia per la fornitura: è una vergogna”. Lo ha detto il presidente della Giunta regiona ...Il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti esprime tutta la sua preoccupazione per i ritardi del piano vaccini in Toscana. “Una situazione inaccettabile, che danneggerà ulteriormente ...