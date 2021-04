Vaccino Astrazeneca, media norvegesi: “Possibile conflitto di interessi per ricercatore che ha scritto lo studio sulle trombosi” (Di venerdì 16 aprile 2021) La notizia che arriva dalla Norvegia va presa con cautela, ma potrebbe ampliare molto le polemiche di chi nelle scorse settimane sosteneva i vaccini a vettore virale – prima Astrazeneca e poi Janssen (Johnson&Johnson) finiti nella bufera per l’ipotesi che la loro somministrazione scateni trombosi molto rare e complicate in persone giovani – fossero anche quelli con un costo minore rispetto ai composti a Rna messaggero che però hanno dimostrato un’altissima efficacia protettiva. Il caso-trombosi ha spinto l’Ue a ipotizzare di non rinnovare i contratti per il 2022 per i produttori dei vaccini a vettore virale e a focalizzarsi sugli altri. Il responsabile dell’Ospedale universitario di Oslo, Pal André Holme, ematologo. che ha di recente ipotizzato una connessione tra il Vaccino Astrazeneca e i rari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La notizia che arriva dalla Norvegia va presa con cautela, ma potrebbe ampliare molto le polemiche di chi nelle scorse settimane sosteneva i vaccini a vettore virale – primae poi Janssen (Johnson&Johnson) finiti nella bufera per l’ipotesi che la loro somministrazione scatenimolto rare e complicate in persone giovani – fossero anche quelli con un costo minore rispetto ai composti a Rna messaggero che però hanno dimostrato un’altissima efficacia protettiva. Il caso-ha spinto l’Ue a ipotizzare di non rinnovare i contratti per il 2022 per i produttori dei vaccini a vettore virale e a focalizzarsi sugli altri. Il responsabile dell’Ospedale universitario di Oslo, Pal André Holme, ematologo. che ha di recente ipotizzato una connessione tra ile i rari ...

