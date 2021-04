Vaccini Pfizer, l’ad Bourla: «Entro l’autunno il ritorno alla normalità. In futuro il Covid-19 diventerà come un’influenza» (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervista esclusiva al presidente e amministratore delegato di Pfizer. «In un paio di mesi non ci sarà più un problema di disponibilità dei Vaccini». Sulle consegne mancanti AstraZeneca e J&J: «Siamo pronti a fornire all’Ue centinaia di milioni di dosi in più nei prossimi due anni». Sulla variante sudafricana cita uno studio: «L’efficacia è stata al 100%. Da quel che vediamo il nostro vaccino protegge da tutte le varianti». Già pronta una formula per 16-18enni Leggi su corriere (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervista esclusiva al presidente e amministratore delegato di. «In un paio di mesi non ci sarà più un problema di disponibilità dei». Sulle consegne mancanti AstraZeneca e J&J: «Siamo pronti a fornire all’Ue centinaia di milioni di dosi in più nei prossimi due anni». Sulla variante sudafricana cita uno studio: «L’efficacia è stata al 100%. Da quel che vediamo il nostro vaccino protegge da tutte le varianti». Già pronta una formula per 16-18enni

Advertising

Corriere : L'ad di Pfizer: «Entro l’autunno il ritorno alla normalità. Il Covid in futuro sarà come un'influenza» - Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni… - Corriere : ?? L'intervista esclusiva all'ad di Pfizer: «Siamo pronti a fornire all’Ue centinaia di milioni di dosi in più nei p… - bellogatto1 : RT @GavinoSanna1967: Imperdibile articolo, spiega che per BigPharma i vaccini stanno diventando inesauribile e colossale business. Chiude c… - panibbi : RT @ImolaOggi: Aifa: 100 decessi segnalati, 76 per il vaccino Pfizer, 12 per Moderna, 12 per AstraZeneca ma 'l'attribuzione del nesso di ca… -