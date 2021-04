Advertising

AnsaMarche : Vaccini, partigiano, unica arma per guerra al covid. A 96 anni Maffeo Marinelli ha ricevuto prima dose di Moderna -

"Sono statoper 11 mesi tra Pesaro, Jesi e Fano, tante volte rischiai di essere fatto prigioniero. Adesso - dice - siamo tutti chiamati a vivere un nuovo conflitto mondiale, contro il ...Vinceremo anche questa pandemia, grazie aie se sapremo reagire come popolo unitario, come ... FRANCO FILIPPINI, fu ucciso, all'età di 19 anni, da parte della milizia fascista. Dopo l'..."Nella guerra al Covid dobbiamo essere tutti partigiani e responsabili. Per sconfiggere la pandemia c'è una sola arma, la vaccinazione". (ANSA) ...E’ il papà dell'ex presidente del Consiglio comunale Diego Brignoli: “Qualche numero in agenda mi è rimasto, ma non chiedo corsie preferenziali” ...