Vaccini, Ordine dei Medici di Roma: ‘Sono tutti sicuri, ma è fondamentale l’anamnesi’ (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non bisogna prendere nulla ‘sotto gamba’ ed è necessario monitorare con attenzione gli eventi avversi. Ma i Vaccini sono tutti sicuri”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “fondamentale è il ruolo del medico, che prima di somministrare un vaccino, così come un farmaco, deve fare un’ottima anamnesi- ha proseguito Magi- deve capire se il paziente ha o meno delle controindicazioni e, se ha dei dubbi, deve richiedere delle analisi in modo da poter indagare se quella persona può essere vaccinata e con quale vaccino”. Deve dunque essere il medico, rispetto alle caratteristiche del paziente, a decidere “se inoculare o meno il vaccino, se quel vaccino è indicato o meno per lui- ha aggiunto Magi- e se quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non bisogna prendere nulla ‘sotto gamba’ ed è necessario monitorare con attenzione gli eventi avversi. Ma isono”. Così il presidente dell’deidi, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “è il ruolo del medico, che prima di somministrare un vaccino, così come un farmaco, deve fare un’ottima anamnesi- ha proseguito Magi- deve capire se il paziente ha o meno delle controindicazioni e, se ha dei dubbi, deve richiedere delle analisi in modo da poter indagare se quella persona può essere vaccinata e con quale vaccino”. Deve dunque essere il medico, rispetto alle caratteristiche del paziente, a decidere “se inoculare o meno il vaccino, se quel vaccino è indicato o meno per lui- ha aggiunto Magi- e se quel ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Ordine Draghi: dal 26 aprile riaprono le 'zone gialle' ... a partire dagli Enti locali, e "delle Forze del'Ordine, perché questi comportamenti vengano ... il numero dei contagi è molto basso; posporre il richiamo di alcuni vaccini è stata presa sulla base ...

Cuchel (commercialisti): "Sui vaccini si proceda con il piano del commissario Figliuolo" "Abbiamo la consapevolezza che se si ferma lo studio il danno è non solo per noi titolari, ma anche per i clienti che seguiamo, ma procedendo in ordine sparso - prosegue Cuchel - rischiamo di non ...

Messico: dal 20 al via vaccini a personale scolastico, da metà maggio lezioni in presenza (4) L'ultimo vaccino approvato in ordine di tempo - il 6 aprile - è il Covaxin, sviluppato in India dalla Bharat Biotech, anche se al ...

Vaccini, in Campania somministrate 1.203.076 dosi: over 80 a 80,10% Sono stati vaccinati con la prima dose 881.129 cittadini campani. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania. Nel contempo, con la seconda dose sono stati vaccinati 321.947 cittadini. Il tota ...

