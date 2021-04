Vaccini, ora anche i biologi potranno somministrare le dosi nei laboratori di analisi (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i farmacisti, anche i biologi potranno somministrare i Vaccini contro il Coronavirus. L’intesa è stata firmata oggi dopo un incontro tra l’Ordine nazionale dei biologi, il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni. L’accordo, sul modello di quello siglato con le farmacie, prevede che i biologi potranno inoculare le dosi nei laboratori di analisi, dovranno solo partecipare a un corso di formazione specifico, organizzato dall’Istituto superiore di sanità. Per raccogliere i dati di anamnesi sarà necessaria comunque la presenza di un medico. Il presidente dell’Ordine nazionale dei biologi, Vincenzo D’Anna, ha commentato: «I biologi che per statuto e ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i farmacisti,contro il Coronavirus. L’intesa è stata firmata oggi dopo un incontro tra l’Ordine nazionale dei, il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni. L’accordo, sul modello di quello siglato con le farmacie, prevede che iinoculare leneidi, dovranno solo partecipare a un corso di formazione specifico, organizzato dall’Istituto superiore di sanità. Per raccogliere i dati di anamnesi sarà necessaria comunque la presenza di un medico. Il presidente dell’Ordine nazionale dei, Vincenzo D’Anna, ha commentato: «Iche per statuto e ...

Advertising

matteorenzi : Qualcosa non ha funzionato: mascherine, ventilatori cinesi, banchi a rotelle, documenti cambiati. Ora pensiamo ai v… - StampaTorino : Poche scorte, sui vaccini ora Roma frena il Piemonte. “Non superate le 22 mila dosi al giorno” - RobertoBurioni : Esistono due tipi di vaccini: quelli autorizzati da EMA, con dati affidabili e verificati di sicurezza, efficacia e… - Nikolao28185737 : RT @pbecchi: Ci avete scassato per mesi che bisognava aprire in sicurezza, solo dopo una ben avviata campagna di vaccini e con dati che lo… - jessica56320043 : RT @pbecchi: Ci avete scassato per mesi che bisognava aprire in sicurezza, solo dopo una ben avviata campagna di vaccini e con dati che lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ora Latina, taglio del nastro per Centro vaccinale Asl finanziato da Associazione 'Alessia e i suoi Angeli' ... l'aumento dei locali per la somministrazione dei vaccini, passati da due a tre; tutte le stanze, ... - racconta il Presidente Alessandro Mastrogiovanni - Ora gli ambienti sono più accoglienti ...

'Furbetti' dei vaccini Oristano, procuratore Basso: 'Inoculazioni al mattino, non si può parlare di dosi avanzate'. Associazione autismo: 'Avvilente' Se da una parte quei vaccini non erano essenziali per persone giovani e in buona salute, lo erano ... Per ora nel registro degli indagati ci sono solo medici e infermieri che avrebbero compilato le ...

Vaccino AstraZeneca, cosa succede a chi lo rifiuta Durante la conferenza stampa tenuta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oltre al ...

Riaperture, Buonanno: «All'aperto sicuri a distanza di 1,5 metri, al chiuso essenziale ventilazione d'aria» Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...

... l'aumento dei locali per la somministrazione dei, passati da due a tre; tutte le stanze, ... - racconta il Presidente Alessandro Mastrogiovanni -gli ambienti sono più accoglienti ...Se da una parte queinon erano essenziali per persone giovani e in buona salute, lo erano ... Pernel registro degli indagati ci sono solo medici e infermieri che avrebbero compilato le ...Durante la conferenza stampa tenuta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oltre al ...Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...