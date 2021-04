Vaccini, Omceo Roma: “Tutti sicuri, ma necessaria anamnesi” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non bisogna prendere nulla ‘sotto gamba’ ed è necessario monitorare con attenzione gli eventi avversi. Ma i Vaccini sono Tutti sicuri”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Fondamentale è il ruolo del medico, che prima di somministrare un vaccino, così come un farmaco, deve fare un’ottima Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non bisogna prendere nulla ‘sotto gamba’ ed è necessario monitorare con attenzione gli eventi avversi. Ma isono”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Fondamentale è il ruolo del medico, che prima di somministrare un vaccino, così come un farmaco, deve fare un’ottima

