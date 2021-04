Vaccini, oggi 6 mila convocati a Napoli. Operazioni a rilento. Molti anziani rifiutano l’Astrazeneca (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono oltre 6mila i convocati oggi nei quattro centri vaccinali allestiti dalla Asl Napoli 1 Centro nella Mostra d’Oltremare, nel Museo Madre, nella Stazione Marittima e nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte. Alla Mostra d’Oltremare, il più grande hub della città di Napoli, sono convocati 1.144 ultraottantenni per la seconda dose, 500 over 80 per la prima dose e 1.500 cittadini rientranti nella categoria “fragili”. Per tutti quindi è prevista la somministrazione del vaccino Pfizer. Scongiurata quindi la possibilità che si possano nuovamente verificare situazioni come quella di ieri, quando diversi vaccinandi della fascia d’età 70-79 anni hanno insistito per avere un vaccino diverso da Astrazeneca e altri iscritti nella piattaforma come “vulnerabili o disabili” hanno rifiutato di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono oltre 6nei quattro centri vaccinali allestiti dalla Asl1 Centro nella Mostra d’Oltremare, nel Museo Madre, nella Stazione Marittima e nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte. Alla Mostra d’Oltremare, il più grande hub della città di, sono1.144 ultraottantenni per la seconda dose, 500 over 80 per la prima dose e 1.500 cittadini rientranti nella categoria “fragili”. Per tutti quindi è prevista la somministrazione del vaccino Pfizer. Scongiurata quindi la possibilità che si possano nuovamente verificare situazioni come quella di ieri, quando diversi vaccinandi della fascia d’età 70-79 anni hanno insistito per avere un vaccino diverso da Astrazeneca e altri iscritti nella piattaforma come “vulnerabili o disabili” hanno rifiutato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini oggi "Zingaretti regala dati a Russia per avere Sputnik"/ Caos Lazio: "ceppi virali e..." ... così importante che però oggi "La Verità" in edicola esce con uno scoop sul contenuto di quello "... "Vaccini adenovirus non serviranno"/ Abrignani (Cts) "Non adatti per richiami futuri" SCOOP 'LAVERITÀ'...

AstraZeneca, Francia: 'È probabile che l'Ue non rinnovi il contratto' "probabile" che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti - Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca: è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier - Rinacher, intervistata da radio RMC. "La decisione non è ...

Vaccini, prenotazioni ancora chiuse ma la Asl corre per gli over 80: centri aperti sino alle 20 Ancora prenotazioni bloccate nel Viterbese. Per il secondo giorno consecutivo, le agende vaccinali restano chiuse in tutti i centri della provincia. Stando alle consegne avvenute a livello nazionale..

Il coronavirus nel mondo dal 10 al 16 aprile Milano, 16 apr. (askanews) - Le immagini del Covid 19 nel mondo nella settimana dal 10 al 16 aprile 2021. INDIA Record di contagi ...

