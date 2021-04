Vaccini, Marche da record: prima dose al 100% degli over 80. La media nazionale è il 76% (Di venerdì 16 aprile 2021) Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, lo ha salutato come un dato «interssante»: a livello nazionale il 76,09% della popolazione over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino. Si attesta, invece, al 45,19% il numero di quanti in questa fascia d’età hanno ricevuto le due dosi. «Le vaccinazioni continuano a crescere giorno dopo giorno», ha quindi sottolineato il presidente dell’Iss. Nel panorama italiano, però, c’è anche chi i nonni ottuagenari li ha vaccinati già tutti: le Marche, come emerge dallo stesso report settimanale sui Vaccini anti-covid del governo. Nelle Marche Vaccini somministrati a tutti gli over 80 La Regione, guidata da Francesco Acquaroli di FdI, hanno somministrato la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, lo ha salutato come un dato «interssante»: a livelloil 76,09% della popolazione80 ha ricevuto ladi vaccino. Si attesta, invece, al 45,19% il numero di quanti in questa fascia d’età hanno ricevuto le due dosi. «Le vaccinazioni continuano a crescere giorno dopo giorno», ha quindi sottolineato il presidente dell’Iss. Nel panorama italiano, però, c’è anche chi i nonni ottuagenari li ha vaccinati già tutti: le, come emerge dallo stesso report settimanale suianti-covid del gno. Nellesomministrati a tutti gli80 La Regione, guidata da Francesco Acquaroli di FdI, hanno somministrato la ...

