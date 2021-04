Vaccini, Italia ancora lontana dall’obiettivo giornaliero: sono 244.138 le dosi somministrate oggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il piano vaccinale del Commissario Francesco Paolo Figliuolo che avrebbe dovuto avere un’accelerata a partire da metà aprile, con 500mila dosi somministrate al giorno, sembra invece ancora lontano da quell’obiettivo. Per il secondo giorno consecutivo il numero di inoculazioni quotidiane è addirittura sotto quota 300mila. sono state infatti +244.138 le somministrazioni fatte nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 14.524.435 dosi. Parallelamente, sono invece 4.310.696 le persone ad aver completato il ciclo vaccinale. Guardando alle fasce d’età, gli over 80 hanno ricevuto a oggi 4.512.522 dosi. Seguono gli over 70 con 2.070.383 e gli over 50 con 1.934.359. Ecco ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Il piano vaccinale del Commissario Francesco Paolo Figliuolo che avrebbe dovuto avere un’accelerata a partire da metà aprile, con 500milaal giorno, sembra invecelontano da quell’obiettivo. Per il secondo giorno consecutivo il numero di inoculazioni quotidiane è addirittura sotto quota 300mila.state infatti +244.138 le somministrazioni fatte nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio della campagna vaccinale,state14.524.435. Parallelamente,invece 4.310.696 le persone ad aver completato il ciclo vaccinale. Guardando alle fasce d’età, gli over 80 hanno ricevuto a4.512.522. Seguono gli over 70 con 2.070.383 e gli over 50 con 1.934.359. Ecco ...

Così l’Italia riparte: il Paese comincia la strada verso la normalità Un piano che porterà gradualmente alla riapertura di ristoranti, scuole, teatri, palestre, piscine e grandi fiere lungo un percorso che terminerà a luglio ...

Vaccini Covid e effetti collaterali: quanti e quali sono i casi L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha pubblicato il terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, contenente i dati raccolti e analizzati ...

