Vaccini in azienda, si parte: verranno immunizzati anche i familiari

Vaccini in azienda, parte la campagna. Imprese di Stato e non hanno dato la disponibilità ad accelerare il Piano nazionale. Ciò significa che ai 2.269 hub già presenti se ne aggiungeranno 680, portando a circa 3000 i punti vaccinali in Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini azienda Riorganizzazione della campagna vaccinale, posticipati alcuni appuntamenti per la seconda dose ...Commissione tecnico scientifica dell'Aifa ha emesso un comunicato che prevede la possibilità di completare il ciclo con i vaccini a mRNA in modo sicuro fino al 42esimo giorno. Sarà cura dell'Azienda ...

Vaccini: personale medico Asl Bari al 98,5 per cento di adesioni Report A confermare la fiducia nella efficacia del vaccino dal personale dell'azienda sanitaria sono i risultati del monitoraggio curato dal dottor Franco Polemio, coordinatore dei medici competenti e ...

Vaccini, Lanzarin: Quantitativi puntuali solo da Pfizer Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...

Cina: Covid, nessuna segnalazione di coaguli causati dal vaccino CanSino Bio L'azienda cinese CanSino Biologics ha affermato che non sono stati segnalati casi gravi di trombosi o coaguli nei soggetti cui è stato ...

