Vaccini Covid in Lombardia, Fontana: "Da lunedì 19 aprile prenotazioni per gli over 65" (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano - Prosegue la campagna Vaccini anti Covid in Lombardia. "Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65", ha annunciato il governatore della Regione, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano - Prosegue la campagnaantiin. "Daprossimo, 19, apriremo leper la fascia degli65", ha annunciato il gnatore della Regione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Vaccini, 17 milioni le dosi fornite alle Regioni Buono il dato delle Marche, su questa fascia, con la prima dose di vaccino anti - covid che è stata somministrata al 100% degli over 80, pari a 111.567 persone, mentre prima e seconda dose sono state ...

Covid, dal 26 aprile riaperture in aree a basso contagio ma solo all'aperto ... sport, teatri e cinema nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' quanto afferma ... - continua sotto - Vaccini anche nei laboratori di analisi: inoculano i biologi - Tra i vaccinatori ...

Week end di vaccinazione in modalità drive-through presso il parcheggio di “Porte dello Jonio”: ecco orari e fasce d'età Sabato 17 e domenica 18 aprile, dalle 8 alle 20, i residenti a Taranto e provincia potranno vaccinarsi nell’area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio, predisposta ...

Covid, vaccinato a 96 anni uno degli ultimi partigiani d'Italia Maffeo Marinelli: "E' l'unica arma contro il virus". L'intervista nella sua abitazione, dove ha allestito la "stanza della memoria". L'appello ai politici: "Siano meno egoisti" (ANSA) ...

