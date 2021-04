Vaccini, a Napoli anche Pfizer dal medico di famiglia: “Un grande passo avanti” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – anche il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech dal medico di famiglia a Napoli. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) e presidente dell’Ordine dei medici partenopeo, che considera un importante aiuto alla campagna vaccinale la possibilità di affidare a dottori del territorio anche un vaccino considerato meno maneggevole. “Con questa iniziativa – spiega Scotti – la Asl Napoli 1 Centro ha sicuramente fatto una scelta avanzata. Che un medico possa essere consegnato il vaccino Pfizer nel suo studio è infatti un grande passo avanti. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoil vaccino anti-Covid di/BioNTech daldi. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) e presidente dell’Ordine dei medici partenopeo, che considera un importante aiuto alla campagna vaccinale la possibilità di affidare a dottori del territorioun vaccino considerato meno maneggevole. “Con questa iniziativa – spiega Scotti – la Asl1 Centro ha sicuramente fatto una scelta avanzata. Che unpossa essere consegnato il vaccinonel suo studio è infatti un. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Napoli Covid, De Luca: "Mercato nero dei vaccini. Una vergogna nazionale" Vaccini: 200 mila vaccini in meno e nessuno dice nulla "Questione vaccini - dice De Luca -: come sapete ho parlato di un mercato nero dei vaccini in Italia. Il commissario Figliuolo, non dico ...

De Luca in diretta Facebook: 'Campania ultima in Italia per fornitura vaccini Covid, è una vergogna nazionale' L'EPIDEMIA Vaccini Covid in Campania, 32.150 somministrazioni in 24 ore L'EPIDEMIA Vaccini a Napoli, seimila convocati tra over 80 e fragili:... 'Il motivo della polemica di questi giorni era questo -...

Io, giornalista italiano vaccinato in Israele: «Siamo tornati alla vita» Il racconto Nello Del Gatto La consapevolezza di trovarsi nel posto giusto al momento giusto arriva quando, in piena pandemia mondiale, tu in Israele, neanche cinquantenne, riesci a vaccinarti contro ...

Campania, 1994 contagi e 31 morti. Sintomatici al 37%. Caos alla Mostra All’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare di Napoli ancora lunghe file, proteste e divise a mantenere l’ordine. Ma più che dai furbetti in fila il caos potrebbe essere stato generato da un bug della ...

