Ustica | il gip di Grosseto archivia indagine su morte radarista | “Suicidio” La famiglia | “Vuoti investigativi non chiariti”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il giudice per le indagini preliminari dihato l’inchiesta suldi Alberto Dettori, il maresciallo dell’Aeronautica in servizio al radar di Poggio Ballone () la sera del 27 giugno 1980, quando l’aereo di linea Douglas DC-9-15 dell’Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo, si squarciò in volo all’improvviso e cadde in mare trae Ponza: 81 furono le vittime. Il fascicolo era stato aperto dopo un esposto presentato, il 16 dicembre del 2016, dalladel sottufficiale e dall’associazione antimafie Rita Atria, assistiti dall’avvocato Goffredo D’Antona del foro di Catania. La loro tesi è che il maresciallo sia stato ucciso e non si sarebbe suicidato, “non lo avrebbe mai fatto” , ha sempre sostenuto la figlia Barbara, sottolineano che suo ...

... cosi come già escluso anche dal Giudice Istruttore che ebbe ad indagare sul disastro di'. Nel proporre un'ipotesi sull'accaduto, Ildi Grosseto dichiara: 'Verosimilmente la sera del 27 ...Ildi Grosseto, su conforme parere della Procura, ha archiviato l'inchiesta sul suicidio di Alberto ... si squarciò in volo all'improvviso e cadde in mare trae Ponza: 81 furono le vittime. ...La loro tesi è che il maresciallo sia stato ucciso e non si sarebbe suicidato, "non lo avrebbe mai fatto", ha sempre sostenuto la figlia Barbara, sottolineano che suo padre "amava troppo la vita e sop ...Il maresciallo dell'Aeronautica era al radar di Poggio Ballone la sera del 27 giugno 1980, quando l'aereo di linea Douglas DC-9-15 dell'Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo, cadde in mare ...