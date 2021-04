Usb | stop a distacchi utenze durante emergenza sanitaria

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Un altro caso drammatico di interruzione della fornitura idrica da parte di Acea, in piena pandemia. Anche questa volta a denunciarlo e’ Asia-USB che sta lottando al fianco degli inquilini di Via Egidio Tosato 6 che si sono visti interrompere la fornitura idrica per morosita’ da parte della proprieta’. Si tratta di un complesso di edilizia pubblica destinata agli anziani e finanziata prevalentemente con fondi pubblici della Regione Lazio. Stiamo quindi parlando di persone con diverse patologie, alcune di esse anche gravi, che necessitano dell’acqua per le cure medico-sanitarie e e per le fondamentali esigenze igieniche. USB Lavoro Privato si e’ immediatamente attivata per chiedere un incontro urgente con i vertici di Acea Ato 2 per chiedere il ripristino immediato della fornitura idrica. Ma questo non basta, occorre che la Regione Lazio e il Comune di ...