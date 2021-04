Usa, tragedia a Indianapolis, un uomo armato apre il fuoco: almeno 8 le vittime (Di venerdì 16 aprile 2021) Sparatoria Indianapolis. Ennesima strage negli Stati Uniti. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un deposito della Fedex, multinazionale delle spedizioni verso le 23 di giovedì scorso, 15 aprile 2021. La polizia, si legge in un comunicato, ha “localizzato diverse vittime” all’interno della struttura, la prima stima degli agenti secondo il New York Times parla di otto vittime. L’assalitore, stando a quanto dichiarato dai primi testimoni, avrebbe fatto irruzione nella struttura imbracciando un fucile automatico. Dopo il folle gesto l’aggressore ha messo fine alla sua vita con un colpo alla testa. Sparatoria Indianapolis Fedex: il racconto dei testimoni Alcuni dipendenti della Fedex hanno assistito alla terribile scena e hanno raccontato cosa è successo. “Ho visto un ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sparatoria. Ennesima strage negli Stati Uniti. Unha aperto ilin un deposito della Fedex, multinazionale delle spedizioni verso le 23 di giovedì scorso, 15 aprile 2021. La polizia, si legge in un comunicato, ha “localizzato diverse” all’interno della struttura, la prima stima degli agenti secondo il New York Times parla di otto. L’assalitore, stando a quanto dichiarato dai primi testimoni, avrebbe fatto irruzione nella struttura imbracciando un fucile automatico. Dopo il folle gesto l’aggressore ha messo fine alla sua vita con un colpo alla testa. SparatoriaFedex: il racconto dei testimoni Alcuni dipendenti della Fedex hanno assistito alla terribile scena e hanno raccontato cosa è successo. “Ho visto un ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa tragedia Sparatoria a Indianapolis: diversi morti, fra cui forse l'attentatore È solo l'ennesimo episodio di una lunga scia di eventi di sangue legati all'uso delle armi negli Usa . A raccontare le dinamiche dell'ennesima tragedia della violenza due testimoni oculari molto ...

Usa, sparatoria a Indianapolis nel magazzino FedEx: “Numerose vittime” E' accaduto in un deposito della FedEx vicino all'Indianapolis International Airport. Il presunto aggressore si è suicidato ...

