Usa, risarcimento agli afroamericani per la schiavitù (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo quasi un anno di proteste a seguito della morte di George Floyd e dei movimenti Black Lives Matter, si discute di una legge per ottenere un risarcimento agli afroamericani per la schiavitù e a delle scuse ufficiali verso la comunità. Il tema del razzismo è un filo conduttore che lega buona parte della storia degli Stati Uniti. Si parla infatti di razzismo sistematico, cioè così integrato nella società che in alcuni ambiti è dato per scontato. La forma stessa delle città è legata al tentativo di non far entrare gli afroamericani in certe zone destinate ai bianchi, ad esempio con ponti troppo bassi per far passare gli autobus, mezzo di trasporto più usato dalle fasce più povere. Il tema del risarcimento e delle scuse ufficiali alla comunità afroamericana non è un tema nuovo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo quasi un anno di proteste a seguito della morte di George Floyd e dei movimenti Black Lives Matter, si discute di una legge per ottenere unper lae a delle scuse ufficiali verso la comunità. Il tema del razzismo è un filo conduttore che lega buona parte della storia degli Stati Uniti. Si parla infatti di razzismo sistematico, cioè così integrato nella società che in alcuni ambiti è dato per scontato. La forma stessa delle città è legata al tentativo di non far entrare gliin certe zone destinate ai bianchi, ad esempio con ponti troppo bassi per far passare gli autobus, mezzo di trasporto più usato dalle fasce più povere. Il tema dele delle scuse ufficiali alla comunità afroamericana non è un tema nuovo. ...

Schiavitù, Usa verso una legge per risarcire gli afroamericani Il gruppo dovrà poi proporre azioni legislative per affrontare le discriminazioni che permangono ancora oggi e le possibili forme di risarcimento. Diverse le ipotesi: da somme in contanti date alle ...

