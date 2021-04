Usa | “Disposte nuove sanzioni contro la Russia” Mosca | “Ci sarà risposta risoluta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente Usa Joe Biden ha dispostolae l’espulsione di 10 diplomatici inalle interferenze nelle elezioni presidenziali dello scorso anno e all’attacco hackerle agenzie del governo federale. Washington per la prima volta ha collegato esplicitamente l’attacco a un servizio di intelligence russo. Oltre all’espulsione di dieci diplomatici russi, tra cui esponenti dell’intelligence, la Casa Bianca ha sanzionato 32 individui accusati di aver cercato di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020.è sotto accusa anche per la campagna di hackeraggio e altre attività ostili, come l’occupazione della Crimea, sottratta nel 2014 all’Ucraina. Per la prima volta, inoltre, gli Usa hanno indicato apertamente ...