Uomini e Donne puntata di oggi 16 aprile | Eugenia lascia Massimiliano

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 16 aprile, un nuovo Cavaliere è venuto a conoscere Gemma, dopo il racconto dell'amicizia con Aldo, andato in onda ieri. Per Massimiliano, invece, la situazione si complica ulteriormente. La conoscenza con Eugenia sembra sia arrivata al capolinea. Gemma e Massimiliano di nuovo protagonisti La puntata di oggi di Uomini e Donne del 16 aprile è cominciata di nuovo con Gemma al centro dello studio. La Dama ha fatto la conoscenza di un nuovo Cavaliere, Roberto, sceso proprio per corteggiare lei: "La vedo come una persona molto dolce, quasi incapace di fare del male". Tina ha subito avvertito il Cavaliere, più giovane di ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Eugenia Rigotti lascia Uomini e Donne/ Toccante discorso di Maria De Filippi Eugenia Rigotti lasca Uomini e Donne. Dopo aver ascoltato le parole di Massimiliano Mollicone che ha ammesso di provare più un'attrazione mentale che fisica , Eugenia, su consiglio di Maria De Filippi , ha deciso di ...

Uomini e Donne, "Gemma Galgani colleziona uomini, ha avuto tanti amanti": Tina Cipollari esplode La Puntata di Uomini e Donne si apre su Gemma Galgani , la dama più discussa del Trono Over . La torinese conosce Roberto , un nuovo cavaliere che è giunto dalla Puglia per corteggiarla. Tina Cipollari ne ...

Uomini e Donne, "Gemma Galgani colleziona uomini, ha avuto tanti amanti": Tina Cipollari esplode Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani accusandola di cercare il piacere fisico e non l'amore.

Tina Cipollari attacca Nicola Vivarelli a Uomini e Donne: “Prendi in giro” Uomini e Donne, Tina Cipollari si scaglia contro Nicola Vivarelli: "Prendi in giro tutta Italia" Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c'è stato un ...

