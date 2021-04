Uomini e Donne, anticipazioni 16 aprile: Isabella al centro dello studio? Giacomo bacerà Martina? (Di venerdì 16 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 16 aprile: ecco cosa dovremmo vedere nell’ultima puntata della settimana. Uomini e Donne, anticipazioni 16 aprile: la classe di Isabella strega tutti Oggi, per quanto riguarda il Trono Over, dovrebbe essere protagonista Isabella Ricci, accomodandosi al centro dello studio, per raccontare come sta andando la sua avventura a “Uomini e Donne“. La sua eleganza ha colpito tutti, anche se la vediamo in trasmissione da poco tempo. Tuttavia ha dichiarato di non farsi illusioni sull’amore, dimostrando un atteggiamento ben diverso da Gemma Galgani … E a proposito di Gemma, da ieri è tornata Tina Cipollari, sua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 aprile 2021)16: ecco cosa dovremmo vedere nell’ultima puntata della settimana.16: la classe distrega tutti Oggi, per quanto riguarda il Trono Over, dovrebbe essere protagonistaRicci, accomodandosi al, per raccontare come sta andando la sua avventura a ““. La sua eleganza ha colpito tutti, anche se la vediamo in trasmissione da poco tempo. Tuttavia ha dichiarato di non farsi illusioni sull’amore, dimostrando un atteggiamento ben diverso da Gemma Galgani … E a proposito di Gemma, da ieri è tornata Tina Cipollari, sua ...

Uomini e Donne, Isabella Ricci lancia un grido d'aiuto: "Gemma Galgani va protetta da..." Isabella Ricci ha colpito sin da subito il pubblico di Uomini e Donne , e non solamente per il suo raffinato fisico statuario . La bella dama del Trono Over è la presidente di un'azienda che si occupa di prodotti per animali e vive a Roma. Nonostante ...

Uomini e Donne, Isabella Ricci lancia un grido d'aiuto: "Gemma Galgani va protetta da..." Isabella Ricci, distinta protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani dopo aver difeso la dama torinese in studio.

