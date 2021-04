Una Vita anticipazioni spagnole: Aurelio morirà e Genoveva abortirà il figlio atteso (Di venerdì 16 aprile 2021) Grandi avvenimenti attendono Genoveva, protagonista indiscussa della ultime stagioni di Una Vita, in quanto secondo le anticipazioni spagnole, la Salmeron si ritroverà a dover piangere per la perdita di due persone importanti della sua Vita, ovvero il marito Aurelio, con il quale spesso si è trovata in contrasto e il figlio che stava attendendo da lui. Ad uccidere il Quesada sarà un personaggio di nome Rodgrigo, che si dimostrerà fin dalla sua prima apparizione un grande nemico di Aurelio. Questo potrebbe essere uno degli ultimi colpi di scena prima del gran finale che tutti i fans della telenovela stanno attendendo con ansia. Una Vita trame spagnole: Genoveva si sposa con ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021) Grandi avvenimenti attendono, protagonista indiscussa della ultime stagioni di Una, in quanto secondo le, la Salmeron si ritroverà a dover piangere per la perdita di due persone importanti della sua, ovvero il marito, con il quale spesso si è trovata in contrasto e ilche stava attendendo da lui. Ad uccidere il Quesada sarà un personaggio di nome Rodgrigo, che si dimostrerà fin dalla sua prima apparizione un grande nemico di. Questo potrebbe essere uno degli ultimi colpi di scena prima del gran finale che tutti i fans della telenovela stanno attendendo con ansia. Unatramesi sposa con ...

Advertising

BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - RobertoBurioni : Spiego meglio: chi ha completato un ciclo di vaccinazioni con mRNA ha dal punto di vista medicouna protezione tale… - matteosalvinimi : VERGOGNOSO! Rinnovo solidarietà a Mario Giordano e ai suoi giornalisti. LA PROPRIETÀ PRIVATA È SACRA! Una casa, acq… - _bwandering : Mi pento di tante cose nella mia vita ma aver smesso di seguire m1chele m3rlo non è una di quelle - emmxotb : @_toore_ quando tuo figlio sarà grande e maturo e non riuscirà ad esprimere se stesso perché suo padre è chiuso di… -