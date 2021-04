Una vita | anticipazioni 16 aprile | un' incredibile scoperta

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 aprile 2021) La strategia di Ursula per mettere in apprensione Genoveva sembrerà andare a buon fine. La Salmeron, infatti, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 16, scoprirà dal giornale che il falso dottor Maduro è stato ucciso e la notizia la lascerà molto sorpresa. Poco dopo, la donna avrà anche la conferma di essere incinta. Nel frattempo, Santiago prenderà a pugni Felipe e costringerà Marcia a rifiutare il nuovo lavoro. Infine, Maite dirà a Camino che non può più essere la sua insegnante. Una, spoiler 16: Santiago prende a pugni Felipe Santiago non sarà affatto felice del fatto che Felipe gli abbia chiesto il permesso di istruire Marcia per il processo e come rivelano leUnariguardanti la ...