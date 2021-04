Una serie su come finiscono veramente le storie d’amore (Di venerdì 16 aprile 2021) Ecco come scoppia una coppia Il venerdì – La Repubblica, pagina 100, di Paola Jacobbi. Da piccolo aveva imparato a memoria Natale in casa Cupiello e lo recitava per i parenti, insieme alla sorella. «Solo il primo atto, di solito. Noi avremmo fatto anche il secondo, ma poi ci fermavano». Il ricordo d’infanzia è lontano e fa sorridere. Ormai Simone Liberati, 32 anni, romano, è un volto sempre più presente al cinema e in tivù. Si sposta da un progetto all’altro, da Suburra alla Profezia dell’armadillo, a passi felpati, un po’ perché è discreto, un po’ perché sceglie con cura. In questo momento sta girando la serie di Gabriele Muccino A casa tutti bene e la seconda stagione di Petra, dove interpreta l’ex compagno di Paola Cortellesi. Intanto, dal 3 maggio su Rai1, è il protagonista della miniserie Chiamami ancora amore diretta da Gianluca ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 aprile 2021) Eccoscoppia una coppia Il venerdì – La Repubblica, pagina 100, di Paola Jacobbi. Da piccolo aveva imparato a memoria Natale in casa Cupiello e lo recitava per i parenti, insieme alla sorella. «Solo il primo atto, di solito. Noi avremmo fatto anche il secondo, ma poi ci fermavano». Il ricordo d’infanzia è lontano e fa sorridere. Ormai Simone Liberati, 32 anni, romano, è un volto sempre più presente al cinema e in tivù. Si sposta da un progetto all’altro, da Suburra alla Profezia dell’armadillo, a passi felpati, un po’ perché è discreto, un po’ perché sceglie con cura. In questo momento sta girando ladi Gabriele Muccino A casa tutti bene e la seconda stagione di Petra, dove interpreta l’ex compagno di Paola Cortellesi. Intanto, dal 3 maggio su Rai1, è il protagonista della miniChiamami ancora amore diretta da Gianluca ...

Ultime Notizie dalla rete : Una serie Crocieristica. Fincantieri vara la 'Venus' ... con una sauna e una grotta della neve.Le navi Viking sono costruite secondo le più recenti ... La prima della serie, "Viking Star", è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015. Le ...

Roma, terzini no problem. Con Calafiori (e Spinazzola) futuro garantito Quella di Riccardo Calafiori è una delle più belle storie in circolazione, mercato compreso. È la sintesi di fedeltà, appartenenza, sfortuna, resistenza e risarcimento del destino. È anche la grande rincorsa di Juve (soprattutto) e ...

ll filmato della prima regia inedita di Roberto Benigni Roma, 16 apr. (askanews) - All'indomani della notizia del Leone d'oro alla carriera che gli assegnerà la Mostra del Cinema di Venezia, ...

Morta Helen McCrory, attrice di Peaky Blinders: aveva 52 anni L’attrice Helen McCrory, una delle protagoniste dell’apprezzatissima serie ‘Peaky Blinders‘ e nel cast della saga ‘Harry Potter‘, è morta a ...

