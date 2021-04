Una giornalista ha fatto un esperimento: ha registrato sul sito webcam BongaCams e ha guadagnato 800 euro (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la pandemia hanno iniziato ad apparire su Internet molte informazioni su modi alternativi di fare soldi. Abbiamo iniziato a chiederci che opportunità moderne offrire e che opzioni sono degne di attenzione. Siamo stati attirati in modo particolare dal campo delle webcam e abbiamo deciso di verificare se migliaia id ragazze stanno veramente facendo soldi su siti web per adulti. Per cominciare, abbiamo parlato con diverse modelle di webcam che hanno account su social network. È emerso che molte di loro lavorano in coppia con il proprio marito o ragazzo e alcune di loro trasmettono insieme alla loro ragazza. Abbiamo deciso di guardare più da vicino il mondo delle webcam per scoprire come funziona dall’interno. A questo scopo, una delle giornaliste ha registrato su BongaCams, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la pandemia hanno iniziato ad apparire su Internet molte informazioni su modi alternativi di fare soldi. Abbiamo iniziato a chiederci che opportunità moderne offrire e che opzioni sono degne di attenzione. Siamo stati attirati in modo particolare dal campo dellee abbiamo deciso di verificare se migliaia id ragazze stanno veramente facendo soldi su siti web per adulti. Per cominciare, abbiamo parlato con diverse modelle diche hanno account su social network. È emerso che molte di loro lavorano in coppia con il proprio marito o ragazzo e alcune di loro trasmettono insieme alla loro ragazza. Abbiamo deciso di guardare più da vicino il mondo delleper scoprire come funziona dall’interno. A questo scopo, una delle giornaliste hasu, un ...

