UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 19 aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 19 aprile 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 16 aprile 2021 Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca di fare un passo in direzione di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Dopo il confronto avvenuto con Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Clara (Imma Pirone) si rende conto di quanto sia stata ingenua con Alberto (Maurizio Aiello). Renato Poggi (Marzio Honorato), triste per Jimmy (Gennaro De Simone) che vorrebbe recarsi anche lui a Berlino, tenta di mediare con Niko (Luca Turco) e Giulia (Marina Tagliaferri) per risolvere il problema. E a un certo punto gli viene un’idea… Un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 aprile 2021)di Unalin onda19: Leggi anche: UNALdi venerdì 16Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca di fare un passo in direzione di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Dopo il confronto avvenuto con Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Clara (Imma Pirone) si rende conto di quanto sia stata ingenua con Alberto (Maurizio Aiello). Renato Poggi (Marzio Honorato), triste per Jimmy (Gennaro De Simone) che vorrebbe recarsi anche lui a Berlino, tenta di mediare con Niko (Luca Turco) e Giulia (Marina Tagliaferri) per risolvere il problema. E a un certo punto gli viene un’idea… Un ...

Advertising

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Anticipazioni #Upas La #trama di #lunedì #19aprile - MiriamDiMaio1 : RT @AngeloR54671811: Sai che sono tornato a rivedere quel posto in cui andavamo insieme dove pioveva col sole ma no che non c'era più quell… - MarysAdventure5 : @cordadoppia Ah e per fortuna che ho scritto che sono finita al terzo posto ?? ovviamente io sono Sole, come padre mi chiama sempre - maria_sole_01 : RT @italianews_h24: ?? Sangiovanni ha tutti i 4 singoli nella TOP100 FIMI dei singoli più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 apri… - maurizio_sole : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos 'Lo Stato dà un posto. L'impresa privata dà un lavoro.” (Indro Montanelli) -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE La Piana di Gioia Tauro: storia, archeologia e cultura popolare ... Delo, Tirinto e perfino Babilonia definita "la più grande delle città di un tempo che il sole vide"... per cercare una risposta definitiva alla domanda che mi sono posto all'inizio del mio percorso. ...

Raggi alle Comunali potrebbe arrivare al ballottaggio, ma non vincere ...Secondo gli ultimi sondaggi sulle comunali di Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il Sole 24 ... gli scenari possibili Se il mister X del PD fosse Nicola Zingaretti, è probabile che il posto al ...

Upas, anticipazioni al 23 aprile: i Cantieri rischiano di essere messi sotto sequestro Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto cercherà di salvare le sue aziende, mentre Pietro Abbate si preparerà a fargli nuovamente visita ...

Chiudere il discorso secondo posto, a Vibo Valentia con le unghie affilate... Contro una Vibonese a caccia di punti salvezza, l’Avellino si gioca il primo dei tre match point. Tante assenze tra le fila biancoverdi ma chi andrà in campo venderà cara la pelle. Fondamentale l’appr ...

... Delo, Tirinto e perfino Babilonia definita "la più grande delle città di un tempo che ilvide"... per cercare una risposta definitiva alla domanda che mi sonoall'inizio del mio percorso. ......Secondo gli ultimi sondaggi sulle comunali di Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il24 ... gli scenari possibili Se il mister X del PD fosse Nicola Zingaretti, è probabile che ilal ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto cercherà di salvare le sue aziende, mentre Pietro Abbate si preparerà a fargli nuovamente visita ...Contro una Vibonese a caccia di punti salvezza, l’Avellino si gioca il primo dei tre match point. Tante assenze tra le fila biancoverdi ma chi andrà in campo venderà cara la pelle. Fondamentale l’appr ...