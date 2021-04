'Un Giorno La Notte', viaggio a 20 anni in disabilità visiva (Di venerdì 16 aprile 2021) Sainey, un ventenne gambiano che a causa di un male irreversibile rischia di diventare totalmente cieco, si racconta in 'Un Giorno la Notte', il documentario di Michele Aiello e Michele Cattani che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Sainey, un ventenne gambiano che a causa di un male irreversibile rischia di diventare totalmente cieco, si racconta in 'Unla', il documentario di Michele Aiello e Michele Cattani che ...

Advertising

teatrolafenice : ?? ««Il mondo è diviso in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio la notte, i cattivi se la spassano meglio il giorn… - giovannistello_ : RT @sonarcisista: scriversi durante la notte>>>>>>>>scriversi durante il giorno - DivinaCommediaQ : RT @CompagniaTDF: ... Lasciate ogni speranza... (Il viaggio continua giorno e notte... La Divina Commedia al modo di Maria Serafico per ra… - rainbowintheska : RT @jupitears: vi capita mai di fare dei sogni la notte che poi condizionano il vostro umore per tutto il giorno? - stefgiusti : RT @enzobianchi7: Tante sono le ragioni per rallegrarti ogni giorno: il sole che ti dona luce e vita, la luna che di notte veglia sul tuo r… -