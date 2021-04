Ue: Certificato vaccinale europeo sarà operativo da luglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Le vaccinazioni proseguono, seppur a rilento e con qualche difficolta, e le ultime settimane hanno fatto registrare numeri nei contagi allarmanti, anche in Europa. In Italia però oggi si è parlato di riaperture, con non poche critiche e con qualche dubbio: e in proiezione il Certificato vaccinale europeo sembra prendere forma. (Covid, Thierry Breton, commissario al Mercato interno del Parlamento europeo: “Il sistema operativo del green pass pronto da giugno”, Screenshot video Ansa, Multimedia.europal.europa.eu)Ad attendere notizie in merito al cosiddetto “passaporto vaccinale” è soprattutto il comparto del turismo, costretto da tempo a fare i conti con un stop prolungato a causa della pandemia da Covid-19. In tal senso il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, ha detto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le vaccinazioni proseguono, seppur a rilento e con qualche difficolta, e le ultime settimane hanno fatto registrare numeri nei contagi allarmanti, anche in Europa. In Italia però oggi si è parlato di riaperture, con non poche critiche e con qualche dubbio: e in proiezione ilsembra prendere forma. (Covid, Thierry Breton, commissario al Mercato interno del Parlamento: “Il sistemadel green pass pronto da giugno”, Screenshot video Ansa, Multimedia.europal.europa.eu)Ad attendere notizie in merito al cosiddetto “passaporto” è soprattutto il comparto del turismo, costretto da tempo a fare i conti con un stop prolungato a causa della pandemia da Covid-19. In tal senso il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, ha detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Certificato vaccinale Pass per spostarsi tra regioni: che cos'è Ma di che si tratta? Nessun passaporto vaccinale complesso, semmai una sorta di green pass all'... Insomma, basterà un certificato medico originale. I dettagli non sono ancora chiari e dovranno essere ...

Estate 2021, spostamenti tra regioni solo con pass: le prospettive La campagna vaccinale , seppur con i suoi ritardi, sta dando pian piano i suoi frutti e i dati ... Tale certificato attesterà l'avvenuta vaccinazione contro il Covid oppure, in alternativa, che il ...

Pass per lo spostamento tra regioni: cos’è, come funziona e chi può ottenerlo Pass per lo spostamento tra regioni: come funziona. Dovrà permettere un sistema di riaperture e ritorno alla normalità anche dove il virus riattecchisse ...

Pass per spostamenti tra Regioni di colore diverso, allo studio modello con vaccino o tampone L’idea alla base del “pass” per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il “green pass” europeo. In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in conferenza stam ...

