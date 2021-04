Ucciso da cornicione: a Napoli targa in memoria del commerciante Rosario Padolino (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna targa in memoria di Rosario Padolino, il commerciante napoletano rimasto Ucciso nel 2019 in Via Duomo a causa della caduta di alcuni pezzi di cornicione. Questa mattina nel centro di Napoli, è stata scoperta una targa in memoria dello storico commerciante della zona morto a 66 anni l’8 giugno 2019. La targa è stata posizionata a poca distanza dal negozio. Alla cerimonia di scoprimento della targa hanno partecipato i familiari di Padolino, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Rosaria Galiero, il prefetto vicario Enrico Gullotti e don Giuseppe Mazzafaro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaindi, ilnapoletano rimastonel 2019 in Via Duomo a causa della caduta di alcuni pezzi di. Questa mattina nel centro di, è stata scoperta unaindello storicodella zona morto a 66 anni l’8 giugno 2019. Laè stata posizionata a poca distanza dal negozio. Alla cerimonia di scoprimento dellahanno partecipato i familiari di, il sindaco diLuigi de Magistris, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Rosaria Galiero, il prefetto vicario Enrico Gullotti e don Giuseppe Mazzafaro ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso cornicione Scilla: 85 anni fa nasceva il pittore e scultore di talento Carmine Pirrotta Dopo di che la sua vita divenne molto difficile, segnata da due eventi negativi come la morte prematura del padre, ucciso dal crollo di un cornicione e un amore che fu molto osteggiato dalla famiglia ...

