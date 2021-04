Uccide il patrigno mettendo il veleno nella pasta al salmone

Leggi su agi

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Ha messo ilalche lui stesso aveva cucinato per la cena: ilè morto e la mamma è ricoverata in gravi condizioni. Con queste accuse A.A.L., un 19enne di Faenza, è stato fermatonotte a Bologna per omicidio. Il giovane, che pare soffra di problemi psichici, non avrebbe agito d'impulso ma aveva pianificato da giorni l'assassinio. Il nuovo compagno della madre, 57 anni, è morto mentre la madre 56enne è ricoverata in rianimazione al Maggiore di Bologna, ma sembra non in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti poco dopo le 21 di giovedì sera in un appartamento in via Costituzione a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Ilavrebbe consumato l'intero piatto mentre la madre solo metà porzione e questo le ...