Trento, il Tar annulla l'ordinanza di cattura dell'orsa Jj4 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Tar di Trento ha accolto il ricorso delle associazioni animaliste Lav, Enpa, Oipa, Lac, Lndc, Wwf, Lipu e Leal sull'ordinanza di cattura dell' orsa Jj4 , che il 22 giugno aveva attaccato due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Tar diha accolto il ricorsoe associazioni animaliste Lav, Enpa, Oipa, Lac, Lndc, Wwf, Lipu e Leal sull'diJj4 , che il 22 giugno aveva attaccato due ...

Advertising

greenMe_it : L’orsa JJ4 resterà libera! Il Tar di Trento ha cancellato l’ordinanza di cattura - fendente1 : RT @WWFitalia: L'Orsa #JJ4 definitivamente libera ????! Il TAR #Trento ha annullato l’ordinanza di cattura per l'#orsa che ha solo fatto l'o… - Esterin62237737 : RT @LAVonlus: Mamma orsa JJ4 è salva e non è mai stata pericolosa: TAR Trento da ragione @LAVonlus! @provinciatrento faccia un passo avanti… - prato_vilma : RT @WWFitalia: L'Orsa #JJ4 definitivamente libera ????! Il TAR #Trento ha annullato l’ordinanza di cattura per l'#orsa che ha solo fatto l'o… - SusannaVicari : RT @WWFitalia: L'Orsa #JJ4 definitivamente libera ????! Il TAR #Trento ha annullato l’ordinanza di cattura per l'#orsa che ha solo fatto l'o… -