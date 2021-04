Trattoria del Nuovo Macello – Milano (Di sabato 17 aprile 2021) Trattoria del Nuovo Macello Via Cesare Lombroso, 20 – 20137 Milano Tel. 02/59902122 Sito Internet: www.TrattoriadelNuovoMacello.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 14€, primi 15€, secondi da 22€, dolci 8€, menù lunch 20€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTALa Trattoria del Nuovo Macello si conferma anche quest’anno un indirizzo valido dove mangiare bene e di qualità. Materie prime selezionate tra piccoli produttori e provenienti da filiera corta sono magistralmente elaborate dalle abili mani dello chef Giovanni Traversone, che propone una cucina milanese autentica ma rinnovata e alleggerita. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato una delicata tartare di trota con gazpacho verde e una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021)delVia Cesare Lombroso, 20 – 20137Tel. 02/59902122 Sito Internet: www.del.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 14€, primi 15€, secondi da 22€, dolci 8€, menù lunch 20€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTALadelsi conferma anche quest’anno un indirizzo valido dove mangiare bene e di qualità. Materie prime selezionate tra piccoli produttori e provenienti da filiera corta sono magistralmente elaborate dalle abili mani dello chef Giovanni Traversone, che propone una cucina milanese autentica ma rinnovata e alleggerita. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato una delicata tartare di trota con gazpacho verde e una ...

Advertising

LaMerlettaia : Una delle leggende nate e cresciute intorno a questa trattoria (che, di fatto, era una cascina) diceva che fu Buffa… - comunerimini : #Rimini È la “Trattoria La Marianna” nel Borgo San Giuliano in via Tiberio, la 52° Bottega Storica - prima del 2021… - KRISKSB : @albo_interista @saraosalvatore Perché hanno paura, quando riapriranno, che, se vanno in trattoria, al minimo gli s… - TrattTurbone : #anticatrattoriadelturbone #ordinionline #pizza #pizze @ Antica Trattoria del Turbone - collinafran85 : @jacko_cecilia Vuol dire che in te splende l'amor che dona e si dona. E che hai passione per la tecnica, per l'atto… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattoria del La 'Trattoria La Marianna' diventa 'Bottega storica': un'istituzione a San Giuliano È la 'Trattoria La Marianna' nel Borgo San Giuliano in via Tiberio, la 52 esima Bottega Storica - prima del 2021 - ad essere iscritta nel prestigioso Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Con l'...

Rimini la trattoria La Marianna diventa bottega storica la "Trattoria La Marianna" nel Borgo San Giuliano in via Tiberio, la 52 esima Bottega Storica - prima del 2021 - ad essere iscritta nel prestigioso Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Con ...

La Recantina di Caneva dei Biasio… la riscoperta di un vitigno misterioso e una Trattoria ritrovata Caneva dei Biasio... la riscoperta della Recantina, un vitigno misterioso e una Trattoria ritrovata a Riese Pio x - treviso ...

Il ragù, tante ricette e varianti per fare il pieno di gusto È uno dei piatti più amati della cucina italiana e ogni regione ha il suo modo di prepararlo. Scopriamo la ricetta di carne della Trattoria Caironi, quella di pesce della Trattoria Camozzi e la varian ...

È la 'La Marianna' nel Borgo San Giuliano in via Tiberio, la 52 esima Bottega Storica - prima2021 - ad essere iscritta nel prestigioso Albo delle Botteghe StoricheComune di Rimini. Con l'...la "La Marianna" nel Borgo San Giuliano in via Tiberio, la 52 esima Bottega Storica - prima2021 - ad essere iscritta nel prestigioso Albo delle Botteghe StoricheComune di Rimini. Con ...Caneva dei Biasio... la riscoperta della Recantina, un vitigno misterioso e una Trattoria ritrovata a Riese Pio x - treviso ...È uno dei piatti più amati della cucina italiana e ogni regione ha il suo modo di prepararlo. Scopriamo la ricetta di carne della Trattoria Caironi, quella di pesce della Trattoria Camozzi e la varian ...