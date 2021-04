“Tragica notizia”. Ilary Blasi, è successo tutto dopo la puntata de L’Isola dei Famosi: i fan sono preoccupati. (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera giovedì 15 aprile la nuova puntata de L’Isola dei Famosi, la nona, ha visto una novità, per la prima volta infatti il reality è andato in onda in differita per lasciare la Palapa e la spiaggia ai naufraghi spagnoli di Supervivientes, la versione spagnola del programma, che sta vedendo una Valeria Marini in forma e stellare come solo lei sa essere. La decisione di questo cambiamento, che si dice potrebbe portare a uno slittamento del reality al venerdì, ha apportato anche un’altra modifica, il televoto infatti è stato chiuso alle 16.30 del pomeriggio. Ascolti come sempre Ma nessuna novità per quanto riguarda i dati degli ascolti, deludenti come sempre; L’Isola non ce la fa a battere la concorrenza, seguita da 2.942.000 di telespettatori per un totale di share pari a 17,13%, in calo rispetto ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera giovedì 15 aprile la nuovadedei, la nona, ha visto una novità, per la prima volta infatti il reality è andato in onda in differita per lasciare la Palapa e la spiaggia ai naufraghi spagnoli di Supervivientes, la versione spagnola del programma, che sta vedendo una Valeria Marini in forma e stellare come solo lei sa essere. La decisione di questo cambiamento, che si dice potrebbe portare a uno slittamento del reality al venerdì, ha apportato anche un’altra modifica, il televoto infatti è stato chiuso alle 16.30 del pomeriggio. Ascolti come sempre Ma nessuna novità per quanto riguarda i dati degli ascolti, deludenti come sempre;non ce la fa a battere la concorrenza, seguita da 2.942.000 di telespettatori per un totale di share pari a 17,13%, in calo rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragica notizia Sparatoria a Indianapolis, almeno 8 morti FedEx ha diffuso un comunicato subito dopo la notizia della "tragica sparatoria nel nostra struttura vicino all'aeroporto di Indianapolis". "La sicurezza - ha aggiunto la società di spedizioni - è la ...

Indianapolis, strage in un magazzino FedEx. Un uomo uccide almeno 8 persone e si spara L'azienda ha dichiarato: "Abbiamo appreso della tragica sparatoria nella nostra struttura". La ... Notizia in aggiornamento

Alluvioni, la Regione avvia altri 40 cantieri per pulire fiumi e torrenti Quarantadue interventi per ripulire e mettere in sicurezza fiumi e torrenti in tutta la Sicilia. Il dipartimento regionale Tecnico, tramite gli uffici del Genio civile, ha già avviato e avvierà in que ...

Usa, sparatoria vicino all’aeroporto di Indianapolis: numerose vittime. L’aggressore si è poi ucciso Sparatoria nella notte a Indianapolis, capitale dello stato dell’Indiana, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro una folla di persone. La Cbs riporta che la sparatoria è avvenuta in una struttu ...

